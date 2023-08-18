 

Онколог Марьенко рассказала генетической предрасположенности к раку

18.08.2023, 14:45, Разное
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Врач-онколог Анастасия Марьенко раскрыла важность генетической предрасположенности для развития раковых заболеваний. Она утверждает, что главной причиной рака являются накопление генетических мутаций в клетках, которые усиливаются с возрастом.

Онколог Марьенко подчеркивает, что большинство случаев онкологии связаны с случайными генетическими мутациями, вызванными разнообразными факторами: избыточным потреблением канцерогенов, курением, инфекциями и ультрафиолетовым излучением. Однако важно понимать, что лишь 5-10% всех раковых случаев являются наследственными. Наследственный рак возникает, когда опухоли формируются из-за унаследованных от родителей генетических мутаций, передающихся из поколения в поколение.

Современные генетические анализы способны выявить склонность к наследственным формам рака, определяя мутации, способствующие развитию болезни. Но стоит отметить, что наличие наследственной предрасположенности к раку не означает автоматический заболевания им. Развитие онкологии – это сложный процесс, обусловленный множеством факторов.

Онколог подчеркивает, что наследственность не единственный фактор, влияющий на развитие рака. Важность наследственной предрасположенности нельзя недооценивать, однако также необходимо учитывать другие влияющие факторы.

С помощью профилактических мер можно снизить риск рака, даже если есть наследственная предрасположенность. Регулярные контрольные обследования и скрининговые исследования позволяют выявить предраковые состояния и опухоли на ранних стадиях, что облегчает успешное лечение.

Ранее на портале MedikForum.ru было отмечено, что наследственность играет важную роль в вопросе возникновения различных видов рака у человека на протяжении его жизни.


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