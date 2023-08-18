 

В Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину

18.08.2023, 14:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

До конца года в порядок приведут стилобат и цоколь памятнику первому космонавту Земли. В следующие два года отреставрируют постамент, скульптуру и макет космического корабля “Восток”.

Глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что в 2022 году специалисты провели обследование памятника. Выяснилось, что в неудовлетворительном состоянии находятся стилобат, ребристый постамент, сама скульптура, а также макет спускаемого аппарата.

Дефекты влияют на техническое состояние памятника. Специалисты Мосгорнаследия будут контролировать ход реставрации, подчеркнул Емельянов.

“Памятник имеет статус выявленного объекта культурного наследия”, – напомнил он.

В ходе реставрации поверхность монумента очистят от загрязнений, удалят пятна от краски и потеков. Специалисты восстановят утраченные фрагменты, устранят трещины, отполируют облицовочные каменные плиты.

В 2011 года в Москве отреставрировали 139 объектов монументального искусства.

Столица реализует крупнейшую программу сохранения памятников архитектуры. За последние 12 лет в городе отреставрировали более 2000 исторических зданий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Российский спортсмен пробежал 25 километров по перевалу Дятлова

18.08 / Преследователей Лады Дэнс назвали лицами с неустойчивой психикой: Будем разбираться жестко

18.08 / Собянин сообщил об отсутствии значимых разрушений в зоне Экспоцентра после уничтожения БПЛА

18.08 / Агроном назвал погоду в средней полосе России благоприятной для урожая

18.08 / Чем дальше от границы, тем ниже цены — французы ради экономии закупаются в Италии

18.08 / Шантажирует и требует деньги: молодой муж Бритни Спирс подал на развод через год после свадьбы

17.08 / На юго-востоке Москвы водитель сбил ребенка

17.08 / «Недооценили сопротивляемость экономики и способности правительства» — эксперт объяснил экономический рост в России несмотря на санкции

17.08 / Пригожин о лидерстве Пугачевой на сцене: “Номером один” можно быть и на кладбище

17.08 / “Обречена на несчастье”: Рудковская назвала звезду шоу-бизнеса с непростой судьбой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика