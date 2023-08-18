Мнение: Кому и зачем нужен памятник Сталину?

В Великих Луках Псковской области открыли памятник Иосифу Сталину.

Даже освятили 8-метрового истукана.

Недоумеваю, зачем Великим Лукам памятник Сталину?

Потому что Псковская область граничит с Эстонией и Латвией? Странами, входящими и в Евросоюз, и в НАТО? И 8-метровый истукан будет охранять и Псковскую область, и Россию в целом от просачивания из Европы скверны безнравственности и бездуховности?

Фотографии отсюда

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