Мнение: Кому и зачем нужен памятник Сталину?
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В Великих Луках Псковской области открыли памятник Иосифу Сталину.
Даже освятили 8-метрового истукана.
Недоумеваю, зачем Великим Лукам памятник Сталину?
Потому что Псковская область граничит с Эстонией и Латвией? Странами, входящими и в Евросоюз, и в НАТО? И 8-метровый истукан будет охранять и Псковскую область, и Россию в целом от просачивания из Европы скверны безнравственности и бездуховности?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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