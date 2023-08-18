Скандалы: «Проблем со здоровьем у Вадима не было»

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18.08.2023, 13:35, Разное
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Сын Натальи Рагозиной заявил о непонятной причине смерти ее мужа

Загадочная смерть мужа чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной обрастает новыми подробностями. Сама спортсменка продолжает хранить молчание. Версии знакомых семьи расходятся – одни говорят, что у супруга Рагозиной были проблемы с сердцем, другие утверждают, что причиной скоропостижной кончины стала болезнь почек. Сын Натальи раскрыл некоторые подробности.

Информация о смерти супруга Натальи Рагозиной Вадиме появилась на этой неделе. Пара поженилась в прошлом году, Вадим увез жену в Израиль – там прошла ее беременность, и в 45 лет спортсменка родила дочку Настю. В сентябре ей исполнится годик.

Муж Рагозиной скоропостижно скончался во время командировки в Москву, куда прилетел из Израиля на несколько дней.

Друзья спортсменки подтвердили, что трагедия произошла еще в июле.

«Близкие люди знали, что не стало Вадима, но подробностей мы не выясняли. Наташа до сих пор в трауре, не может отойти от кошмара. Неудобно лезть в душу и спрашивать», – пояснила одна из подруг Рагозиной.

Некоторые знакомые Натальи говорят, что женщина не стала делиться наболевшим, будто закрылась в себе.

Сын Натальи от первого брака Иван (молодой человек в прошлом году отслужил срочную службу в российской армии) на наш вопрос о причинах смерти Вадима ответил кратко: «Я могу только подтвердить, что проблем со здоровьем у Вадима не было. Мы не знаем, в чем причина смерти, потому что нам еще не предоставили заключение».

Ирина Боброва

Оригинал материала: “Московский комсомолец”


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