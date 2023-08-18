Турпоток в Красноярск вырос, но большинство туристов спрашивают, почему так холодно и где Чёрное море

Этим летом Красноярск всё чаще посещают российские туристы – такую статистику привели в городском департаменте туризма и круиз-менеджмента. По итогам июня и июля рост внутреннего туризма по этому направлению составил 62% и 74% соответственно.

Популярности города поспособствовали множество факторов: совершенствование инфраструктуры, последовательная работа по поддержке гостиничного бизнеса и индустрии развлечений, а также сокращение пункта назначения до первых 5 символов («Красно…») на ряде сайтов по продаже авиабилетов.

Несмотря на общую радужную картину, существуют отдельные нюансы: так, большинство туристов удивляются, почему в городе так холодно (от +10 до +23 днём), а также спрашивают, где Чёрное море. Местные жители пытались идти гостям навстречу – в начале лета одного из приезжих подожгли, а другого сбросили в Енисей, однако в департаменте туризма сочли, что это не идёт на пользу репутации города и сейчас подобные эксцессы исключают правоохранительные органы, конвоирующие туристов из аэропорта к месту отбывания отдыха.

—