Российский спортсмен пробежал 25 километров по перевалу Дятлова
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Российский экстремал пробежал 25 километров по перевалу Дятлова. Сообщается, что мужчина преодолел множество серьезных испытаний, чтобы добраться до конца маршрута.
Герой сюжета заявил, что а заявил больше всего времени занял не забег, а дорога до перевала. Он преодолел порядка 25 километров за три часа двадцать одну минуту, передает Пятый канал. Денис настолько увлекся подъемом, что пробежал финиш.
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