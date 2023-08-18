 

Российский спортсмен пробежал 25 километров по перевалу Дятлова

18.08.2023, 13:20, Новости дня
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Российский экстремал пробежал 25 километров по перевалу Дятлова. Сообщается, что мужчина преодолел множество серьезных испытаний, чтобы добраться до конца маршрута.

Герой сюжета заявил, что а заявил больше всего времени занял не забег, а дорога до перевала. Он преодолел порядка 25 километров за три часа двадцать одну минуту, передает Пятый канал. Денис настолько увлекся подъемом, что пробежал финиш.


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