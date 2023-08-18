Скандалы: И суда нет

Мошенники стали обманывать россиян под видом приставов

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: они начали рассылать фейковые письма якобы от имени Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — об этом предупредили в управлении ФССП по Свердловской области.

Как отличить мошенников от настоящих приставов и защититься от уловок злоумышленников, выясняли «Известия».

Новая схема

Как рассказали в УФССП по Свердловской области, мошенники связываются с россиянами под видом приставов и угрожают внести их в «федеральный реестр недобросовестных плательщиков», а затем заблокировать все счета и карты потенциальных жертв.

После этого людям присылают ссылку, по которой нужно перейти якобы для того, чтобы погасить задолженность. По факту человек просто переводит деньги на счет мошенников.

В управлении ФССП напомнили о том, что ни само ведомство, ни его подразделение не уведомляют должников по электронной почте и не пишут в мессенджерах, потому такие письма лучше не открывать. Узнавать о долгах и оплачивать их следует только на официальном сайте ФССП России своего региона в «Банке данных исполнительных производств» либо на портале «Госуслуги».

Уловки аферистов

Мошенники, которые притворяются судебными приставами, пускают в ход самые разные схемы. Как говорит в беседе с «Известиями» основатель и директор по развитию федеральной юридической компании «Да!Банкрот» Илья Коптяев, отправка писем — лишь одна из самых «ходовых». Визуально эти уведомления очень похожи на официальные обращения судебных приставов.

— В фальшивых уведомлениях мошенники обычно грозят серьезными последствиями и требуют немедленного погашения долгов, иногда даже с указанием вымышленных сумм, — говорит эксперт. — В этом случае очень важно не поддаваться панике и тщательно анализировать полученное сообщение.

Впрочем, мошенники могут не только рассылать уведомления, но и звонить потенциальным жертвам, а в отдельных случаях даже приходить к ним домой. В таких ситуациях аферисты начинают утверждать, что в отношении человека уже якобы начался процесс взыскания долга, а затем в агрессивной форме требуют срочной оплаты. Для более убедительного обмана они могут предоставить поддельные документы и ссылки на вымышленные судебные решения.

— Одна из целей таких действий — выманить личные данные или банковские реквизиты для дальнейшего использования, — отмечает Илья Коптяев. — Помните, что настоящие судебные приставы никогда не будут требовать предоставления подобной информации по телефону, e-mail или через веб-сайты.

Способы защиты

В случае если человеку начали поступать подозрительные звонки от лица судебных приставов, специалисты советуют прежде всего проверить наличие исполнительных листов на официальном сайте судебных приставов РФ. В случае обнаружения долгов их необходимо оплатить. Такая оплата производится через официальный сайт, лично в отделе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) или через приложение банка, где есть соответствующая опция.

— Если пользователь делает это через мобильный или онлайн-банк, необходимо выбирать опцию оплаты, а не простой перевод на карту или по выданным реквизитам, — говорит главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

В случае если человек далек от современных технологий, собеседник «Известий» советует совершать оплату на официальном сайте. При этом важно понимать, что официальные судебные приставы не будут угрожать гражданину: они просто констатируют факт наличия долгов и сообщат номер исполнительного листа, а также данные по судебному решению, согласно которому производится взыскание.

Как объясняет Дмитрий Овчинников, здесь действует следующий механизм: вначале проходит суд, который выносит решение о взыскании, и лишь потом производится передача дел в ФССП и происходит взыскание долгов. После того как судебные приставы сообщат номер судебного дела и исполнительного листа, человек может лично приехать в местный отдел ФССП и уточнить иную информацию проблеме.

— Мошенники, скорее всего, сообщат неверную информацию, которую можно проверить на официальном сайте, или вообще не смогут сказать ничего внятного о судебном решении и номере дела, — говорит Овчинников. — Другой вариант — они будут заговаривать вам зубы, пытаясь «развести» на быстрое решение.

Какую бы схему не использовали злоумышленники, любые оплаты эксперт советует проводить только после получения всей информации и через официальные органы. Это касается не только ФССП, но и Налоговой службы РФ, Пенсионного фонда РФ, банков и других кредитных организаций. У всех этих структур есть официальные сайты и телефоны, при помощи которых можно проверить данные.

Эволюция обмана

Стоит отметить, что мошенники могут выдавать себя не только за судебных приставов. По словам Ильи Коптяева, одной из распространенных схем остаются звонки, во время которых мошенники выдают себя за представителей коллекторских агентств или банков.

— Они утверждают, что у вас имеются долги или просроченные платежи, требуя мгновенной оплаты, — рассказывает эксперт. — Преступники могут быть агрессивными и угрожать юридическими последствиями в случае отказа.

Коптяев обращает внимание, что мастерство аферистов порой достигает очень высокого уровня: они подделывают номера телефонов, с которых звонят, привлекают нескольких подельников и разрабатывают сложные схемы подтверждения своих слов, даже включая фоновые звуки «рабочего офиса». Впрочем, какими бы искусными ни были аферисты, они в любом случае играют на психологии потенциальных жертв.

Ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Олег Черкасов в разговоре с «Известиями» предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенников, важно прежде всего не принимать скоропалительных решений. Аферисты стараются испугать жертву и заставляют ее совершить те или иные действия в моменте, не давая возможности осознать ситуацию. Именно поэтому важно взять время для анализа ситуации. Если подозрительные лица звонили с неизвестного номера, можно попробовать поискать о нем данные в Сети.

— Сейчас много сайтов предлагают описание того, о чем был диалог при звонках с того или иного номера, к чему это привело, — заключает Черкасов. — Можно обсудить ситуацию с родственниками, друзьями и коллегами: возможно, они сталкивались с чем-то подобным, имеют отрицательный опыт и смогут помочь вам ценным советом.

Мария Фролова

Оригинал материала: “Известия”