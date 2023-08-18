 

Преследователей Лады Дэнс назвали лицами с неустойчивой психикой: Будем разбираться жестко

18.08.2023, 12:05, Новости дня
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Директор звезды Сергей Пудовкин рассказал, какие еще меры будут предприняты, чтобы Ладу Дэнс оставили в покое преследователи. Он отметил, что певица подвергается прессингу со стороны недоброжелателей на регулярной основе.

“Это лица с нестабильной психикой, с опасной ненавистью к Ладе Дэнс. С ними будем разбираться жестко, отвинчивая руки, ноги и прочие органы. Потому что эта тема — сексуального домогательства и сексуального насилия в отношении Лады Дэнс — приобрела нереально-фантастический характер, люди озверели”, — цитирует Пудовкина Пятый канал.

Директор артистки отметил, что любые попытки злоумышленников накинуться на звезду обречены на провал. Теперь Лада Дэнс будет под пристальным вниманием двух охранников — круглосуточно и вне зависимости от рабочего графика.

Кроме того, Сергей Пудовкин пообещал опубликовать фотографии и ссылки на всего соцсети злоумышленника, если не получиться договориться с этим человеком с помощью правоохранительных органов. “Мне кажется, после публикаций этих фотографий его жизнь превратится в то, что он желает Ладе Дэнс”, — убежден директор.


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