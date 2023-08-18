 

Болгары восхитились российским законом о мыслепреступлениях

18.08.2023, 11:33, Разное
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Болгарские интернет-пользователи восхитились принятым в России законом о мыслепреступлениях, сообщает РИА «Новости». В комментариях, оставленных на популярных форумах и в соцсетях, люди приятно удивлены «высоким уровнем законодательной инициативы русских депутатов».  

«Сразу видно, что Россия – настоящий техногигант, обладающий передовыми возможностями в сфере искусственного интеллекта. У них компьютер сразу видит преступника, который только задумывает преступление», – пишет Стоян из Варны.

«Такими темпами у русских через пару лет вообще не будет преступлений, а нас так и будут грабить цыгане на улицах», – заметила Ева из Софии.

Некоторые комментаторы предположили, что закон позволит предотвращать коррупционные деяния чиновников.

«У них коррупционера просто не допустят до выборов. Понятно, что у нас никогда такой закон не примут», – восхитился Станко Йовчев.

«Пока мы плодим у себя ЛГБТ и верим в якобы честный ЕСПЧ, русские побеждают коррупцию», – заключает Елена.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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