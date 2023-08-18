 

iPhone 15 от Apple получит зарядку мощностью 35 Вт

18.08.2023, 11:05, Разное
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Apple собирается ускорить процесс зарядки в своих грядущих смартфонах iPhone 15. Согласно информации от портала 9to5mac, новые устройства будут способны к зарядке с мощностью до 35 Вт. Это увеличение на 15 Вт по сравнению с текущими моделями iPhone 14 и 14 Plus, а также на 8 Вт больше, чем у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Пока остается неясным, будет ли данное улучшение применяться ко всем модификациям iPhone 15 или только к более продвинутым Pro-версиям.

Этот шаг означает значительный прогресс для Apple, компании, которая исторически отставала от своих конкурентов в части скорости зарядки смартфонов. В настоящее время многие современные Android-устройства предлагают зарядку с мощностью 67, 80, 120, 150 и даже 240 Вт. Напротив, флагманские модели Samsung поддерживают зарядку до 45 Вт, а даже новейший смартфон Google Pixel 7 Pro обеспечивает лишь 23 Вт.

Предположительно, Apple избегает радикальных изменений, отдавая предпочтение более безопасной зарядке, которая менее вредит аккумулятору.

По слухам, презентация iPhone 15, новых часов Apple Watch Series 9 и второго поколения Watch Ultra, состоится 12 сентября. Напомним также, что ранее стало известно о планах Apple компенсировать владельцам старых iPhone за замедление их устройств.


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