Credit Suisse и UBS: Суммарное глобальное благосостояние снизилось на 2,4%

В прошлом году глобальное благосостояние столкнулось с вызовами, влиявшими на его уровень. Оценка активов в развивающихся странах уменьшалась из-за укрепления доллара, а также из-за падения биржевых котировок. Эти факторы оказали наибольшее воздействие на развитые рынки. Данные от Credit Suisse и UBS свидетельствуют, что суммарное глобальное благосостояние снизилось на 2,4%, первый раз с 2008 года.

В 2023 году, однако, перспективы выглядят иначе. Ожидается, что финансовые активы начнут расти, а стоимость недвижимости будет снижаться из-за более высоких процентных ставок. Сокращение глобального благосостояния в 2022 году было впервые с 2008 года. Данные отчета, созданного при участии Credit Suisse и UBS Global Wealth Report, указывают на сокращение личных активов на $11,3 трлн (2,4%), достигнув отметки в $454,4 трлн. При этом на душу населения этот показатель снизился на 3,5%, составив $84,7 тыс.

Главной причиной этого сокращения стало укрепление доллара по отношению к валютам развивающихся стран (оценено в 5,8%). Такая же динамика была замечена и в объеме ВВП стран, как отмечает Всемирный банк. Если бы курсы валют оставались на уровне 2021 года, глобальное благосостояние выросло бы на 3,4%, а на душу населения — на 2,2%. Однако это оставался бы самым низким приростом с 2008 года.

Учитывая инфляцию (6% от номинального показателя), показатель общего благосостояния снизился бы на 2,6%, а на душу населения — на 3,8%. Главным образом, снижение было связано с финансовыми активами (6,8% или $19 трлн), в то время как объем нефинансовых активов, включая недвижимость, вырос на $7,9 трлн. В 2023 году ожидается обратная тенденция из-за снижения цен на недвижимость и восстановления биржевых индексов.

Сокращение благосостояния на финансовых рынках привело к уменьшению в развитых странах (США и Европа утратили $10,9 трлн, а Азиатско-Тихоокеанский регион — $2,1 трлн). В то время как в 2021 году наблюдался значительный рост финансовых активов в США на $19,5 трлн. В Латинской Америке благосостояние даже увеличилось на $2,4 трлн из-за укрепления региональных валют по отношению к доллару США. В Китае сокращение было замечено только в долларах США.

Наибольший рост благосостояния был зафиксирован в России, скорее всего, благодаря укреплению рубля и росту стоимости недвижимости, а также в Мексике, Индии и Бразилии. Лидерами по уровню благосостояния на душу населения остаются Швейцария, США, Гонконг, Австралия и Дания, где в большей степени это связано со стоимостью недвижимости, чем с финансовыми показателями.