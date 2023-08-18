Собянин сообщил об отсутствии значимых разрушений в зоне Экспоцентра после уничтожения БПЛА

В ночь на пятницу беспилотник пытался пролететь на Москву. Обломки уничтоженного дрона упали в зоне Экспоцентра, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Пострадавших нет. Значимых разрушений зданию не нанесено. На место происшествия прибыли городские экстренные службы.

Аэропорт Внуково отложил шесть вылетов и восемь прилетов. Спустя непродолжительное время работа воздушной гавани была восстановлена в штатном режиме.

На прошлой неделе обломки беспилотника упали на Карамышевской набережной. Также система ПВО отразила попытки пролета двух беспилотников в направлении Москвы. Дроны уничтожили в районе Домодедово и Минского шоссе.