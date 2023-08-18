 

Агроном назвал погоду в средней полосе России благоприятной для урожая

18.08.2023, 9:36, Новости дня
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Погода, которая наблюдается в настоящее время в средней полосе России, является благоприятной для формирования урожая. Об этом сообщил агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

“Естественно, это лишь при достаточном увлажнении, когда за огородом регулярно ухаживают. В противном случае урожай пересохнет или будет мельчать”, — цитирует специалиста RT. Викулов отметил, что тепло и солнце очень любят огурцы, а также перец, баклажан, томаты, тыквы и кабачки.


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