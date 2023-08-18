В Казани пойман американский шпион, не сумевший выговорить слово «кыстыбый»

Силовики Республики Татарстан объявили о поимке резидента ЦРУ, проживавшего в Казани с 2001 года и собиравшего сведения о химической и нефтегазовой промышленности.

Агент прокололся при попытке произнести название традиционного татарского блюда кыстыбый.

Правоохранителей вызвал бдительный официант кафе, которому показалось подозрительным, что один из постоянных клиентов никогда в жизни не пробовал кыстыбый. Молодой человек предложил ему заказать это блюдо, на что шпион изначально согласился, однако даже с пятой попытки не смог правильно произнести название этого блюда. Официант заметил у гостя сильный техасский акцент при произнесении звука «ы».

– Благодаря бдительности сотрудника общепита был пойман высокопоставленный шпион, руководивший большой сетью на территории Казани и Набережных Челнов, – говорит представитель спецслужб. – Это ещё раз доказывает несовершенство американского подхода к изучению иностранных языков в спецшколах. Несмотря на то, что это уже не первый такой случай, ЦРУшники так и не научились выговаривать слова «кыстыбый», «эчпочмак» и «бешбармак», не выдавая своей шпионской сущности. Мы возьмём это на вооружение и будем проводить проверки при помощи этих блюд не только в Татарстане, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

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