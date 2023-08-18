Мнение: О реальных расценках на державных патриотов… Что ж так дёшево-то, а?

Ну, если по-нашему, то это — шок.

Российский олигарх платил сотруднику спецслужбы за информацию о конкуренте и прочие мелкие услуги в высшем обществе. Ничего нового: #коррупция родилась задолго до того, как нынешние нувориши обрели благодаря ей свои миллиардные состояния. Но, блджад, есть важный нюанс.

Российский олигарх платил сотруднику американской спецслужбы! А самое главное…

…расценки.

Отставной — но мы помним, что в спецслужбах «отставников» не бывает — глава контрразведки ФБР Чарльз МакГонигал признал себя виновным в порочащих связях с российским миллиардером Олегом Дерипаской, против которого США ввели #санкции ещё в 2018 году, и работе по его деликатным поручениям в американском истеблишменте.

Чарльз Макгонигал служил в ФБР с 1996 по 2018 год и участвовал в секретных расследованиях в отношении богатых и влиятельных россиян. Прокуроры заявили, что в 2021 году, уже при президенте Джо Байдене, он согласился провести расследование в отношении российского конкурента Олега Дерипаски — по данным журнала Forbes, им был другой миллиардер из России, Владимир Потанин — «в обмен на скрытые платежи». Которые один из кошельков отечественного предпринимателя перевёл со счёта в российском Газпромбанке через банк на Кипре на счёт в Нью-Джерси и далее на личный счёт экс-офицера ФБР.

В перечень услуг, которые «отставник» должен был оказать олигарху, входил сбор некоей деликатной информации о Владимире Потанине, чтобы попытаться внести того в санкционный список Вашингтона. За это Чарльз Макгонигал согласился взять оплату в размере… — только не смейтесь! — 17 500 долл. #США. А «ирония ситуации» состоит в том, что в бытность на госслужбе высокопоставленный чиновник руководил расследованиями в отношении российских олигархов, а также лично участвовал в некоторых из них.

Ну и как вишенка на торте. В другом судебном кейсе Чарльзу МакГонигалу было предъявлено обвинение по отдельному делу в Вашингтоне, округ Колумбия, в сокрытии 225 тыс. долл., которые он получил от… бывшего сотрудника албанской (!) разведки. То есть, даже крохотной и нищей Албании вполне по силам купить американского силовика…

Сверхдержава, блин, и её «сверхдержавники»!

Так, для понимания масштаба цен: 17,5 тыс. долл. — это примерно в 1,5 раза выше американской черты бедности, составляющей 12140 долл. в год. В переводе на российские деньги — чуть больше 200К рублей. Гм. Кажется, за такую сумму в России не получится даже закрыть дело о ДТП «средней тяжести». А тут — целый экс-глава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке согласился поработать за мелкий прайс на подсанкционное лицо.

Ну и как на этом фоне не поверить, что синекура Байдена-младшего в «Бурисме» была завуалированной формой взятки его отцу, тогдашнему вице-президенту и нынешнему президенту США Джо Байдену? И как тут отделаться от подозрений, что и «украинский кризис» Вашингтон аккуратно спровоцировал, чтобы раз и навсегда похоронить эти коррупционные обвинения?

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