 

WhatsApp разрешает отправлять фото в HD-качестве

18.08.2023, 8:35, Разное
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Пользователи WhatsApp могут теперь наслаждаться отправкой фотографий в высоком разрешении. Новость об этом пишет The Verge.

Особенностью нововведения является то, что оно не вступает в действие автоматически. Для отправки фото в HD-качестве пользователю необходимо воспользоваться новой кнопкой “HD”, расположенной в верхнем меню редактора, перед тем как выполнить отправку. Таким образом, изображение будет переслано с минимальным уровнем сжатия, однако полное отсутствие сжатия пока не достигнуто. На противоположной стороне чата к фотографии прилагается значок HD, символизирующий высокое качество изображения.

Стандартное разрешение фото, передаваемого через WhatsApp, составляет 1600×1052 пикселя. В то время как HD-качество поднимает этот параметр до 4096×2692 пикселей. Однако получателям будет предоставлена опция выбора между загрузкой изображения в полном разрешении или его уменьшенной версии для экономии трафика.

Функция HD-качества будет постепенно доступна для всех пользователей WhatsApp в ближайшей перспективе. Кроме того, разработчики планируют внедрение функции отправки видео в высоком разрешении. Ранее уже появилась информация о внедрении в WhatsApp встроенной нейросети.


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