 

Диетолог Евгений Арзамасцев объясняет мифы о кофе и его связи с похудением.

18.08.2023, 8:35, Разное
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Часто утверждается, что кофе способствует активации обмена веществ и жиросжиганию, что в свою очередь способствует потере веса. Однако доктор Арзамасцев, в интервью “Москве 24”, дает вразумительное объяснение, почему эти утверждения не следует считать истинными.

Согласно специалисту, кофе не является напитком, способствующим похудению. Он подчеркивает, что “пить кофе ради похудения совершенно бесполезно”. Несмотря на то, что кофеин может временно увеличить частоту сердцебиения и стимулировать перистальтику кишечника, это не оказывает реального влияния на избавление от лишнего веса.

Да, после употребления кофе можно заметить небольшое падение чисел на весах, но это обусловлено потерей воды, а не ускоренным жиросжиганием, как можно подумать. Врач уточняет: “Кофе лишь временно выводит из организма воду, но не стимулирует жировой распад”.


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