Минприроды активно разрабатывает акты для внедрения обновленной системы переработки отходов

В подготовке к внедрению обновленной модели расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), Минприроды активно разрабатывает необходимые подзаконные акты. Эти документы представляют собой ключевой инструмент для полноценной работы новой системы. Опубликованные проекты постановлений правительства, разработанные Минприродой, регламентируют порядок ведения реестра утилизаторов отходов и определяют перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации, а также устанавливают нормативы на период с 2024 по 2029 год.

Участники рынка и эксперты приветствуют эти инициативы, однако выдвигают некоторые замечания относительно содержания предложенных документов.

Один из подготовленных проектов постановлений определяет процедуру включения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся утилизацией отходов, в реестр утилизаторов. Второй проект отмечает перечень товаров и упаковки, отходы от использования которых подлежат обязательной утилизации, а также устанавливает нормативы утилизации на период с 2024 по 2029 год.

Согласно предложенному проекту, для включения в реестр утилизаторов участникам рынка потребуется предоставить определенные документы, включая копии технических паспортов на утилизационное оборудование и паспортов оборудования весового контроля. Важно отметить, что это требование распространяется только на компании, не имеющие лицензии на деятельность по утилизации отходов классов первого-четвертого.

Согласно предложенной процедуре, после подачи заявления на включение в реестр, проводится выездная проверка Росприроднадзором. Цель данной проверки — подтвердить соответствие предоставленных документов реальному положению дел в компании. Особое внимание уделяется сравнению “бумажных” и фактических мощностей утилизации, с допустимым отклонением до 15%.

Председатель комиссии по экологии совета Торгово-промышленной палаты, Наталья Беляева, выразила поддержку данному подходу, отметив важность контроля за достоверностью предоставляемых данных. Она подчеркнула, что роль Росприроднадзора должна ограничиваться проверкой информации, представленной в заявлении о включении в реестр, и не должна заменять оценочные процедуры лицензионных требований.

Заместитель главы Лаборатории исследования экономики замкнутого цикла Института государственного управления и социальных наук РАНХиГС, Содном Будатаров, отмечает, что тексты разработанных документов свидетельствуют о тщательной подготовке специалистов в области твердых коммунальных отходов и бюрократии. Однако некоторые аспекты, связанные с обращением вторичных материальных ресурсов, могли бы быть улучшены. Например, он отмечает, что сортировщики и мусоросжигательные заводы, работающие по договорам на утилизацию, могут оказаться в менее выгодном положении по сравнению с реальными заводами, принимающими отходы без договоров на утилизацию. Будатаров также подчеркивает, что требование предоставления копий технической документации может подвергнуть риску коммерческие секреты компаний, учитывая, что некоторые утилизаторы используют собственное бездокументарное оборудование и ручной труд, который не всегда учитывается в оценке производственных мощностей.

Это является лишь началом процесса внедрения новой модели расширенной ответственности, и будущее принесет дополнительные изменения и улучшения.