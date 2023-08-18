Рупор кремлевской пропаганды: Атака дронов на Москву. 18.08.2023
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В районе Краснопресненской набережной ночью упал вражеский беспилотник (видимо снова пытались в одну из башен Москва-Сити попасть).
Жертв и серьезных разрушений нет (повреждено нежилое здание в районе Краснопресненской набережной).
Ранее, в Черном море корабли ЧФ потопили еще один украинский морской беспилотник.
В общем, противник продолжает тактику беспокоящих в атак, в надежде где-то нащупать уязвимость в интересах получения медийного эффекта.
Лучшим ответом на такие атаки будет продолжение кампании по системному уничтожению украинской портовой и промышленной инфраструктуры.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет