Рупор кремлевской пропаганды: Атака дронов на Москву. 18.08.2023

В районе Краснопресненской набережной ночью упал вражеский беспилотник (видимо снова пытались в одну из башен Москва-Сити попасть).

Жертв и серьезных разрушений нет (повреждено нежилое здание в районе Краснопресненской набережной).

Ранее, в Черном море корабли ЧФ потопили еще один украинский морской беспилотник.

В общем, противник продолжает тактику беспокоящих в атак, в надежде где-то нащупать уязвимость в интересах получения медийного эффекта.

Лучшим ответом на такие атаки будет продолжение кампании по системному уничтожению украинской портовой и промышленной инфраструктуры.

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