Физик Ави Лоеб: Когда человечество встретит инопланетян, они станут нашими богами

По мнению известного гарвардского профессора, человечество будет рассматривать инопланетян как богоподобных, если люди и инопланетяне когда-нибудь вступят в контакт.

Физик Ави Лоеб из Гарварда также известен как энтузиаст-уфолог, который недавно заявил, что его группа обнаружила в океане “инопланетный зонд”.

На днях о поделился несколькими прогнозами о том, как люди могут отреагировать на инопланетян, если мы когда-нибудь вступим с ними в контакт.

“Очень развитая научная цивилизация близка к понятию Бога. Представьте себе доисторического человека, который внезапно попал в современный Нью-Йорк и увидел все его технологические вещи. Для него это будет подобным божественному чуду”.

Он добавил, что инопланетяне в самом деле могут обладать способностью создавать свои собственные миниатюрные “миры”.

“Вы можете представить, что сверхразвитая цивилизация, которая понимает, как объединить квантовую механику и гравитацию, на самом деле сможет создать зародыш вселенной в лаборатории. Это именно то качество, которое мы приписываем Богу в религиозных текстах”.

Лоеб также призвал людей быть “непредубежденными” в отношении возможности внеземной жизни и предсказал, что открытие инопланетной цивилизации может объединить человечество.

“У нас могут существовать соседи, которые гораздо более совершенны, чем мы, и мы можем учиться у них. Поэтому я надеюсь, что контакт приведет человечество к лучшему положению в долгосрочном будущем”.

Он также подчеркнул важность обмена любыми новыми знаниями, которые могут возникнуть у всего человеческого вида.

“Мы все в одной лодке, Земле, плывущей в межзвездном пространстве. Все, что касается Вселенной, любые знания, которые мы получаем о наших соседях, о Вселенной в более широком смысле, должно быть научным знанием, а это значит, что им следует делиться открыто”.

Недавно Лоеб и его команда подняли со дна океана остатки метеорита, упавшего у берегов Папуа-Новой Гвинеи в 2014 году. Они обнаружили там несколько странных шариков, которые считают частью инопланетного зонда.

Увы, у Лоеба достаточно критиков по части его громких заявлений, в том числе среди коллег-ученых.

“Людям надоело слышать о диких заявлениях Ави Лоеба. Это загрязняет хорошую науку. Он смешивает хорошую науку, которой мы занимаемся, с этой нелепой сенсацией и этим “высасывает весь кислород из комнаты”, – говорит астрофизик Стив Деш.