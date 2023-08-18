«Наверное что-то есть в местной воде» – В шотландском городке рождается аномально много близнецов

Небольшой прибрежный городок Гринок в округе Инверклайд в Шотландии, с населением всего 42 тысячи человек, уже несколько десятков лет известен аномально большим количеством близнецов.

Однако в последние годы их стало еще больше и никто не знает, почему. Местные шутливо говорят, что наверное в их воде есть что-то особенное.

В 2015 году было отмечено 19 пар школьников-близнецов, а в 2023 году 17 пар. Эти два года стали рекордными по числу близнецов за всю историю Гринока.

Этой осенью начальные школы имени Святого Патрика и Ардгоуэна принимают по три пары близнецов-первоклашек. Близнецов равномерно разделили по школам, чтобы в одной не было больше, чем в другой.

“В Инверклайде, или Твинверклайде (от слова “Твин” – близнецы), как нас стали называть, уже стало ежегодной традицией принимать близнецов в начальную школу”, – говорит Грэм Брукс, заместитель проректора школы Святого Патрика.

Не известно, увеличилось ли количество местных близнецов из-за особенностей ЭКО, когда женщинам “подселяют” сразу несколько эмбрионов из-за риска отторжения, или же это были результаты естественного зачатия.

Однако ученые уже отметили, что по всему миру увеличивается число близнецов. Согласно работе исследователей из Оксфорда от 2021 года, число рождающихся близнецов в мире достигло рекордно высокого уровня: ежегодно рождается 1,6 миллиона близнецов.

Согласно исследованию, за 40 лет коэффициент близнецов увеличился на треть, с 9 до 12 близнецов на каждую тысячу человек. В настоящее время каждый 42-й ребенок рождается близнецом.

Профессор Кристиан Монден из Леверхульмского центра демографических наук уверен, что рост вызван лечением бесплодия в сочетании с тем, что женщины теперь рожают позже.

“Количество близнецов на Земле сейчас находится на рекордно высоком уровне. Женщины рожают детей позже, и лечение бесплодия становится все более распространенным и популярным. А поскольку ЭКО и стимуляция овуляции связаны с более высоким числом многоплодных беременностей, у этих сравнительно старых матерей больше шансов родить близнецов”.

При этом 80% всех случаев рождения близнецов в настоящее время приходится на Африку и Азию, причем в Африке самые высокие показатели рождения близнецов из всех.

“Наше исследование показывает значительные изменения в глобальном уровне рождения близнецов за последние десятилетия. Этот огромный рост был обусловлен главным образом увеличением числа женщин, пользующихся методами лечения бесплодия. Эта тенденция началась в более богатых регионах мира в 1970-х годах, распространилась на развивающиеся экономики Азии и Латинской Америки в 1980-х и 90-х годах и с 2000 года охватила более зажиточное население Южной Азии и Африки”, – считает Монден.

А вот конспирологи связывают увеличение числа близнецов с распространением ГМО, фаст-фуда и его негативным влиянием на организм человека.

Особенно популярна у них теория о том, что нынешнее мясо усиленно пичкают гормонами, которые вызывают раннее половое созревание у детей, а также влияют на беременность, в том числе на число эмбрионов.