Мнение: О рутине конфликта… Чего добивается украинский Малюк?

Ну вот, опять прилёт в районе Москва-Сити. Очередной «неизвестный» беспилотник уничтожен в небе над Москвой. Столичный мэр Сергей Собянин почти буднично сообщил, что «при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, его обломки упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли, предварительно пострадавших нет».

Уже привычно. И даже эмоций не вызывает.

Поскольку за все недавние дроновые атаки ответственность на себя взяла СБУ, а вовсе не ГУР МОУ, логично предположить, что и в этот раз «отличился» Василь Малюк, а не Кирилл Буданов, всё ещё переживающий весенний удар по зданию его ведомства в Киеве. Так и запишем.

Сопоставляя географию украинских ударов по столичным объектам, можно прийти к выводу, что их фокус постепенно смещается с Пресненской набережной на Краснопресненскую. Это позволяет прийти к выводу, что СБУ ищет пути подлёта к Дому Правительства. Видимо, чтобы повторить «картинку».

Но — зачем?

Что это изменит, особенно учитывая, что премьер Михаил Мишустин — хозяйственник, а не политик и, тем более, не военный?

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