 

Как выбрать кроссовки для бега? Отвечает ортопед

18.08.2023, 2:10, Новости дня
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Правильные кроссовки – один из способов обезопасить себя от неприятных последствий, таких как растяжения, стрессовые переломы и разрывы связок. Как отметила врач-ортопед Наталия Никитина в беседе с интернет-изданием “Подмосковье сегодня”, для каждого вида бега существует разная обувь.

Разница в том, что кроссовки в зависимости от предназначения по-разному фиксируют голеностоп.

“В той, что предназначена для беговых дорожек и бега по стадиону, будет неудобно, даже травмоопасно бегать на проселочной дороге, по грунтовке или в лесу. По этой же причине обычные кроссовки не подходят для подобных занятий”, – говорит врач.

При этом ортопед отметила, что для любителей вечерней пробежки перед сном не стоит вкладываться в профессиональные кроссовки. Как минимум потому что это экономически не выгодно. Для бега на улице стоит выбирать мягкие кроссовки, на тонкой подошве, но с жесткостью вокруг голеностопа.

“Такая обувь поможет избежать растяжений и добавит маневрирования”, – говорит Наталия Никитина.


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