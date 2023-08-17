 

“Египетские хроники”: отличное фэнтези в необычном сеттинге

17.08.2023, 23:42, Новости дня
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Уверена, что многие любят читать уже законченные циклы, дабы не ждать годами выхода новой части. И сегодня я готова порекомендовать вам цикл “Египетские хроники” от Мары Вульф.

Он состоит из трех книг:

— “Скипетр света”,

— “Кольцо огня”,

— “Корона пепла”.

Три реликвии, которые нужно отыскать, чтобы спасти затонувшую Атлантиду. И такое под силу только Нефертари — лучшей охотнице за сокровищами. История начинается с того, что Азраэль — ангел смерти — нанимает Нефертари для поиска первой реликвии. Она могла бы отказаться, но ее любимый брат тяжело болен, а ангел смерти пообещал ей помочь спасти Малакая.

Вместе с Азраэлем и другими богами Нефертари будет попадать в такие передряги, которые раньше ей и не снились. Но боги пойдут на все, чтобы вернуть свой дом, ведь они ждали этого тысячи лет. Вот только чувства и желания Нефертари в этой нечестной сделке совсем не учитываются.

Страсти будут накаляться с каждой новой книгой, враги станут друзьями, а те, кому доверяли больше всего, начнут предавать.

Здесь египетская мифология переплетается с исламскими традициями, и все это искусно приправлено легендами и преданиями из разных культур!

Этот мир затягивает, в него погружаешься с головой — огромное количество прорисованных локаций, море тайн и любовь!


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