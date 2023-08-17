 

Почему опасно занижать стоимость квартиры

17.08.2023, 22:30, Новости дня
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Россиянам не рекомендуют покупать квартиру, если хозяин хочет в договоре указать только часть суммы сделки. Впоследствии покупатель может потерять крупную сумму денег.

Юрист Екатерина Жихарева рассказала, что в сделках с недвижимостью есть схема, когда часть суммы прописывают в договоре купли-продажи, а всю стоимость — в дополнительном соглашении к договору. “Обычно это делают инвесторы, которые не хотят платить налоги с продажи недвижимости. Для покупателя это опасно. В случае банкротства продавца, квартиру у покупателя могут изъять, и вернуть только часть суммы, которая указана в договоре”, — цитирует эксперта URA.ru.

Стоит отметить, что с другой стороны специалисты не видят проблем в занижении стоимости квартир. В дополнительном соглашении к договору указывается реальная стоимость недвижимости.


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