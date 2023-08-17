 

Травматолог-ортопед рассказал о способе правильно подобрать рюкзак для школьника

17.08.2023, 22:30, Новости дня
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На носу новый учебный год. Пришло время подумать, в чем ребенок понесет в школу книги и тетради.

Детский врач травматолог-ортопед, главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев рассказал, что важно учесть, выбирая портфель. По словам специалиста, общий вес рюкзака и содержимого не должен превышать полтора килограмма. Ортопедическая спинка крайне важна для учеников начальных классов, поскольку мышечный корсет таких детей еще не сформирован, передает издание “Вести Подмосковья”.


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