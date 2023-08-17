Травматолог-ортопед рассказал о способе правильно подобрать рюкзак для школьника

На носу новый учебный год. Пришло время подумать, в чем ребенок понесет в школу книги и тетради.

Детский врач травматолог-ортопед, главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев рассказал, что важно учесть, выбирая портфель. По словам специалиста, общий вес рюкзака и содержимого не должен превышать полтора килограмма. Ортопедическая спинка крайне важна для учеников начальных классов, поскольку мышечный корсет таких детей еще не сформирован, передает издание “Вести Подмосковья”.