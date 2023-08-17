«Недооценили сопротивляемость экономики и способности правительства» — эксперт объяснил экономический рост в России несмотря на санкции

Инициаторы антироссийских санкций недооценили способность экономики РФ к адаптации, а также готовность правительства реагировать на кризисы, пишет в статье для Les Crises французский экономист Жак Сапир. Как отмечает эксперт, последние новости о росте российской экономики 2023 года вызвали на Западе некоторый ажиотаж, однако оснований для обвинений в фальсификации статистики нет. Всё дело в опыте, приобретённом в ходе прошлых кризисов, уверен специалист.



AP

Новости о росте российской экономики на 4,9% во втором квартале 2023 года вызвали на Западе некоторый ажиотаж, однако оснований для обвинений в фальсификации статистики нет, уверен французский экономист Жак Сапир. Ведущие международные институты, Международный валютный фонд и Всемирный банк (МБРР) в своих последних докладах отмечают уверенный рост российской экономики. Но этот рост вызывает много вопросов, отмечает эксперт в статье для Les Crises.

Основной вопрос касается того, как российская экономика выдержала санкции, введённые с конца февраля 2022 года. Хотя в начале украинского конфликта специалисты как на Западе, так и в РФ зачатую делали катастрофические прогнозы о том, какой станет российская экономика к концу 2022 года, тем не менее ничего драматичного не произошло, констатирует экономист.

Как напоминает Сапир, столь же неудачными были прогнозы аналитиков в 1998—1999 годах после дефолта в России. Очевидно, что российская экономика не рухнула под воздействием западных санкций ни в финансовом, ни в экономическом плане, констатирует эксперт.

Воздействие введённых против РФ ограничений нельзя назвать совсем незаметным, однако к концу первого полугодия 2023 года российская экономика вернулась к довольно устойчивому росту, промышленность демонстрирует «отличные» результаты, а объёмы производства вернулись к досанкционному уровню.

По мнению эксперта, устойчивость российской экономики объясняется опытом уже пережитых с 1998 года кризисов: дефолта, финансового кризиса 2008—2010 годов, первой волны санкций в 2014 году после присоединения Крыма, а также пандемии COVID-19.

Таким образом, в последние годы, очевидно, должна была иметь место подготовка экономики к такого рода политико-экономическим потрясениям, по крайней мере на уровне правительства. С другой стороны, сохранение или углубление отношений с Азией способствовало тому, что санкции оказались крайне неэффективными ни в отношении экспорта, ни в отношении импорта. К этим факторам можно добавить сотрудничество с Саудовской Аравией с целью контроля цен на нефть.

Среди других причин устойчивости автор отмечает спонтанную реакцию российской экономики, которая быстро адаптировалась к новым условиям, и крайне важную государственную помощь (прямую и косвенную). «Таким образом, РФ извлекла уроки из предыдущих кризисов (это видно по реакции Центрального банка) и постепенно разработала эквивалент «антикризисной» политики и доктрины», — констатирует экономист.

«Похоже, что инициаторы санкций, Соединённые Штаты и страны Европейского союза, недооценили как сопротивляемость российской экономики, так и её способность к трансформации, а также способность российского правительства реагировать», — делает вывод Сапир.

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