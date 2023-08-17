 

Пригожин о лидерстве Пугачевой на сцене: “Номером один” можно быть и на кладбище

17.08.2023, 21:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алла Пугачева в любой период времени стояла особняком в российском шоу-бизнесе. О Примадонне обычно говорят с особенным пиететом и трепетом.

Продюсер Иосиф Пригожин порассуждал о том, что значит понятие “номер один” в контексте разговора об Алле Борисовне. “Что такое “номер один”? “Номером один” можно быть и на кладбище. В моем понимании “номер один” — это про актуальность данного времени. Но кто “номер два” тогда? У нас какая-то нумерация идет”, — заявил деятель шоу-бизнеса.

Супруг певицы Валерии отметил, что популярность — это востребованность в определенный период. По его словам, Майкл Джексон оставил после себя такой след, что до сих пор ощущение, будто он живой.

Ранее Андрей Разин провёл параллель между Аллой Пугачёвой и Клавдией Шульженко. Пригожин счел подобное сравнение неуместным.

“Это идиотская тенденция. У нас странные люди. У нас все время ищут сравнения: первая Алла Пугачева, вторая, тридцать первая. Она не может быть ни Клавдией Шульженко, ни Иосифом Кобзоном, ни Фрэнком Синатрой, ни Валерией. У нее есть свое творческое лицо. Репертуар совершенно другой. Он далек от Клавдии Шульженко”, – сообщил продюсер.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Роберту Де Ниро – 80: пять интересных фактов о настоящей звезде Голливуда

17.08 / “Обречена на несчастье”: Рудковская назвала звезду шоу-бизнеса с непростой судьбой

17.08 / NBC News – свобода прессы под угрозой — жёсткий обыск в одной из газет шокировал американцев

17.08 / Врач посоветовала не сочетать мясо и рыбу с картофелем

17.08 / Андрей Воробьев: запущенный МЦД-3 повысит доступность транспорта для миллиона жителей Московской области

17.08 / Собянин: Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

17.08 / На Ленинском проспекте создадут рокарий в рамках благоустройства

17.08 / Путин и Собянин открыли уникальный маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

17.08 / В Адыгее раскрыли убийство, совершенное в 1999 году

17.08 / Бездетная Семенович подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика