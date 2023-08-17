 

Роберту Де Ниро – 80: пять интересных фактов о настоящей звезде Голливуда

17.08.2023, 21:15, Новости дня
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Роберт Де Ниро отмечает 80-летие. Его называют одним из величайших актеров современности. В его фильмографии порядка 150 проектов самых разных жанров. Ему нравится работать и над комедиями, и над боевиками, и над драмами. Сложно назвать величайшую роль этого артиста, поскольку у него непревзойденных ролей целое множество.

О Роберте Де Ниро как об актере знают многие, но какой он человек, знают далеко не все. Вашему вниманию – несколько фактов, которые характеризуют знаменитого актера, от интернет-издания “Подмосковье Сегодня”.

  • В одном из своих первых фильмов “Свадебная вечеринка” снялся за 50 долларов.
  • Для съемок в фильме “Таксист” просидел полдня за рулем, а также изучил всяческие психические заболевания.
  • Спас своего друга, режиссера Мартина Скорсезе от наркотической зависимости, помог ему заняться работой.
  • Основал сеть гостиниц и ресторанов.
  • Поддерживает Демократическую партию США, испытывает неприязнь к Дональду Трампу и желает набить ему лицо.

    • Сегодня Роберт Де Ниро, несмотря на почтенный возраст, продолжает сниматься в кино. Если верить слухам, сейчас актер работает сразу над несколькими проектами.


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