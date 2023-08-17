Роберту Де Ниро – 80: пять интересных фактов о настоящей звезде Голливуда
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Роберт Де Ниро отмечает 80-летие. Его называют одним из величайших актеров современности. В его фильмографии порядка 150 проектов самых разных жанров. Ему нравится работать и над комедиями, и над боевиками, и над драмами. Сложно назвать величайшую роль этого артиста, поскольку у него непревзойденных ролей целое множество.
О Роберте Де Ниро как об актере знают многие, но какой он человек, знают далеко не все. Вашему вниманию – несколько фактов, которые характеризуют знаменитого актера, от интернет-издания “Подмосковье Сегодня”.
Сегодня Роберт Де Ниро, несмотря на почтенный возраст, продолжает сниматься в кино. Если верить слухам, сейчас актер работает сразу над несколькими проектами.
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