Рупор кремлевской пропаганды: Украинские преступления против человечности

2 последних исследования Максима Григорьева на тему нацистских преступлений на Украине.

Обе работы можно бесплатно скачать.

Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов

https://vk.com/doc4235223_659399095

Украинские преступления против человечности 2014-2023

https://vk.com/s/v1/doc/BQWEhecpsIe3ovvAzuloiwLIhTXKx1mS3sJuVaSDL85w2DDR7FI

Как обычно, много показаний свидетелей и жертв совершавшихся преступлений, подробности и фактура.

Таких работ необходимо выпускать больше и популяризировать их шире.

—