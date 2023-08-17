Рупор кремлевской пропаганды: Украинские преступления против человечности
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2 последних исследования Максима Григорьева на тему нацистских преступлений на Украине.
Обе работы можно бесплатно скачать.
Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов
https://vk.com/doc4235223_659399095
Украинские преступления против человечности 2014-2023
https://vk.com/s/v1/doc/BQWEhecpsIe3ovvAzuloiwLIhTXKx1mS3sJuVaSDL85w2DDR7FI
Как обычно, много показаний свидетелей и жертв совершавшихся преступлений, подробности и фактура.
Таких работ необходимо выпускать больше и популяризировать их шире.
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Источник: Colonel Cassad
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