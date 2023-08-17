 

В Windows 11 разрешили удалять стандартные приложения

17.08.2023, 20:15, Разное
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Пользователи Windows 11 от компании Microsoft теперь могут удалять ранее установленные по умолчанию приложения в операционной системе. Соответствующая информация была опубликована порталом The Verge.

На данный момент эта функция доступна только для пользователей, участвующих в программе предварительной оценки Windows Insider и использующих одну из тестовых сборок Windows 11.

Среди стандартных приложений, которые теперь можно удалить, находятся “Камера”, Cortana, “Фотографии”, “Люди”, а также клиент для подключения к удаленным рабочим столам (Remote Desktop). Хотя объем большинства из этих приложений невелик, добавление этой функции позволит оптимизировать список приложений, сделав его более удобным и компактным.

По информации издания, ожидается, что в течение ближайших недель данная возможность станет доступна для всех пользователей Windows 11. Важно отметить, что предстоящее крупное обновление для Windows 11 ожидается в сентябре. По данным The Verge, оно, помимо возможности удаления стандартных приложений, добавит встроенную поддержку архиваторов для файлов формата RAR и 7-Zip.


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