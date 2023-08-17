Мнение: Про Талызину



Алла Пугачева

Совсем уж было забытая (и зря!) прекрасная актриса Валентина Талызина оказалась, тьфу-тьфу-тьфу, живой и живо напомнила о себе, выдав феерическое интервью. В нем она потрясла публику всякой страшной правдой, типа того, что отца у Аллы Пугачевой звали Борух (а не Борис!) и что Лия Ахеджакова на самом деле не кабардинка и не балкарка, а вовсе даже еврейка.

Знатоки сразу же вспомнили, что Талызина озвучивала Барбару Брыльску в эпохальной “Иронии судьбы”, и что ей единственной не дали за этот фильм Государственную премию, более того – ее имени даже нет в титрах! И я тоже считаю (как и сама Валентина), что это несправедливо, и будь моя воля, дал бы ей эту недоданную Госпремию хоть сейчас, тем более, что она так удачно еще жива и вполне могла бы ею насладиться.

Правда, в отношении Талызиной среди огрызков прогрессивной общественности поднялась волна хейта – столь же вялого и лицемерного, как и всегда у этой публики. За антисемитизм. Я тоже не люблю антисемитизм, но бабушке 88 лет – и надо же, черт возьми, иметь снисхождение! Тем более, что она еще и актриса, а ведь именно про них, КАЖЕТСЯ, сказал Сент-Экзюпери свое бессмертное: “Никогда не надо слушать, что говорят цветы; надо просто смотреть на них и дышать их ароматом”.

Впрочем, у меня есть и вполне научное, социологическое объяснение внезапного Явления Талызиной. Это моральное состояние рособщества сегодня, в котором буквально разлит НБС, пропитавший каждую молекулу воздуха. НБС такой концентрации, что даже старушка, надышавшись, волей-неволей захотела соответствовать – и выдала, что могла. Когда постоянно навязчиво играет одна и та же прилипчивая мелодия – трудно ей не подпеть.

Но все равно слабо получилось. Спросите любого встречного антисемита – он вам без тени сомнений заявит, что все Борисы (!) – евреи, “потому что Борис – еврейское имя”. И всё, и никаких гвоздей. Так что никакого смысла в откровениях Валентины нет. Возможно, именно такого эффекта она и добивалась. Старая школа! Сейчас таких уже не делают.