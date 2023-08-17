 

“Обречена на несчастье”: Рудковская назвала звезду шоу-бизнеса с непростой судьбой

17.08.2023, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Развод – это всегда тяжелый период, который требует поддержки со стороны самых близких людей. Он связан с переживаниями и переменами, поэтому очень важно сохранять самообладание и запастить терпением. Особенно грустно, когда партнер перестает устраивать спустя год после свадьбы. Так произошло в жизни певицы Бритни Спирс. Ее муж Сэм Асгари решил расстаться и расторгнуть брак. Случившееся тронуло российского продюсера Яну Рудковскую.

В своем телеграм-канале супруга Евгения Плющенко призналась, что ей жаль Бритни, ведь та так и не может обрести счастье. Яна заметила: Спирс не окружают настоящие родные люди, которые смогут ее и поддержать, и дать совет, и направить ее на истинный путь. “Такая культовая звезда обречена на большое несчастье по жизни”, – написала Рудковская.

По мнению Яны, происходящее с Бритни доказывает одну простую истину: не родись красивой, а родись счастливой. Мол, такие люди, как исполнительница хита Baby One More Time, с самого детства начинают путь звезды, но при неправильном отношении семьи их жизнь полна горя. Эта очень показательная история про золотую молодежь, отметила Рудковская.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / NBC News – свобода прессы под угрозой — жёсткий обыск в одной из газет шокировал американцев

17.08 / Врач посоветовала не сочетать мясо и рыбу с картофелем

17.08 / Андрей Воробьев: запущенный МЦД-3 повысит доступность транспорта для миллиона жителей Московской области

17.08 / Собянин: Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

17.08 / На Ленинском проспекте создадут рокарий в рамках благоустройства

17.08 / Путин и Собянин открыли уникальный маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

17.08 / В Адыгее раскрыли убийство, совершенное в 1999 году

17.08 / Бездетная Семенович подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению

17.08 / В Московской области тренер по боксу избил ребенка

17.08 / “Жаль этого малыша”: ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика