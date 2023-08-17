“Обречена на несчастье”: Рудковская назвала звезду шоу-бизнеса с непростой судьбой

Развод – это всегда тяжелый период, который требует поддержки со стороны самых близких людей. Он связан с переживаниями и переменами, поэтому очень важно сохранять самообладание и запастить терпением. Особенно грустно, когда партнер перестает устраивать спустя год после свадьбы. Так произошло в жизни певицы Бритни Спирс. Ее муж Сэм Асгари решил расстаться и расторгнуть брак. Случившееся тронуло российского продюсера Яну Рудковскую.

В своем телеграм-канале супруга Евгения Плющенко призналась, что ей жаль Бритни, ведь та так и не может обрести счастье. Яна заметила: Спирс не окружают настоящие родные люди, которые смогут ее и поддержать, и дать совет, и направить ее на истинный путь. “Такая культовая звезда обречена на большое несчастье по жизни”, – написала Рудковская.

По мнению Яны, происходящее с Бритни доказывает одну простую истину: не родись красивой, а родись счастливой. Мол, такие люди, как исполнительница хита Baby One More Time, с самого детства начинают путь звезды, но при неправильном отношении семьи их жизнь полна горя. Эта очень показательная история про золотую молодежь, отметила Рудковская.