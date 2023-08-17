Представлен смартфон OnePlus Ace 2 Pro с 24 ГБ ОЗУ за 50 тысяч рублей

Китайская марка OnePlus презентовала новый флагманский смартфон OnePlus Ace 2 Pro.

Аппарат оснащается увеличенным 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления кадров 120 Гц. Кроме того, высокую производительность девайса обеспечивает топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm с объемом оперативной памяти до 24 гигабайт в топовой комплектации. Размер постоянной памяти достигает 1 терабайт.

Основная камера получила главный датчик 50 мегапикселей. Кроме того, емкость встроенной батареи достигает 5000 мАч с быстрой зарядкой на 150 Вт. Приобрести новинку на китайском рынке станет возможным от 3 тысяч юаней.