 

На раннем Марсе были влажно-сухие циклы

17.08.2023, 19:55, Разное
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Марс, четвёртая планета от Солнца, всегда был объектом интереса ученых со всего мира. И вот в 2012 году ровер Curiosity смог принести интересные и захватывающие новости о нашем красном соседе.

Одной из наиболее захватывающих находок было обнаружение доказательств влажно-сухих циклов на раннем Марсе. Они указывают на изменения климата на планете и возможность существования жизни в прошлом.

Curiosity обнаружил, что определенные области на поверхности Марса сильно похожи на земные пустыни и сушу. Однако после дальнейших исследований ровер обнаружил, что некоторые древние породы и геологические образования могут свидетельствовать о наличии старых водных потоков и озер.

Специалисты планируют использовать эти данные для лучшего понимания климатических изменений на Марсе. Изучение влажно-сухих циклов может помочь нам в поиске следов жизни и широкомасштабных процессов на планете.


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