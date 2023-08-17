NBC News – свобода прессы под угрозой — жёсткий обыск в одной из газет шокировал американцев

Полицейский рейд в местной газете небольшого канзасского городка вызвал критику по всей стране. Стражи порядка провели обыски в офисе издания и в доме его владельцев, конфисковав жёсткие диски, документы и личные телефоны сотрудников. В результате одна из совладельцев газеты скончалась. Произошедшее шокировало СМИ, которые выступили с заявлениями о нарушении свободы прессы, пишет NBC News.

Полицейский рейд в газете в небольшом городке в штате Канзас вызвал критику по всей стране и опасения по поводу свободы прессы. Стефани Госк с подробностями.

Полиция городка Мэрион, штат Канзас, изъяла жёсткие диски, мобильные телефоны и документы из офисов местной газеты. Пятничный рейд попал на камеры наблюдения. Эрик Майер, издатель и владелец Marion County Record, заявил, что его газета стала несправедливой мишенью.

ЭРИК МАЙЕР, владелец газеты Marion County Record: Начальник полиции увидел возможность из разряда «давайте покажем этой газете», которая не совсем его поддерживала.

Обыск был также проведён в доме Майера. Он уверен, что стресс в результате произошедшего способствовал смерти его 98-летней матери Джоан, которая была совладелицей газеты.



ЭРИК МАЙЕР, владелец газеты Marion County Record: Она так расстроилась из-за этого, что не могла есть в этот день, не могла спать в ту ночь.



Майер говорит, что всё началось с заявлений владелицы местного ресторана, которая сообщила городскому совету, что газета незаконно получила данные об истории её вождения, среди которых была информация о вождении в нетрезвом виде.

ЭРИК МАЙЕР, владелец газеты Marion County Record: На прошлой неделе мы получили информацию от одного источника о некоторых нарушениях ПДД со стороны одного делового человека из города. Мы проверили ту информацию.

Согласно ордеру на обыск, газета обвиняется в краже личных данных и компьютерных преступлениях. Майер все обвинения отрицает и говорит, что газета приняла решение не публиковать эту истории.

СТЕФАНИ ГОСК, журналист NBC: Насколько необычен такой полицейский рейд, как тот, что мы наблюдаем в Мэрион.

МАКС КАУЩ, адвокат Канзасской ассоциации прессы: Это бывает очень редко.

NBC News и другие СМИ называют произошедшее в Мэрион нарушением первой поправки Конституции. Согласно федеральному закону, работа журналиста защищена от обысков и изъятий с несколькими исключениями.

МАКС КАУЩ, адвокат Канзасской ассоциации прессы: Вы используете силу повестки в суд, чтобы подтвердить свои обвинения. Вы не обеспечиваете выполнение ордера на обыск.

СТЕФАНИ ГОСК, журналист NBC: В данном случае не было никаких повесток?



МАКС КАУЩ, адвокат Канзасской ассоциации прессы: Вот именно.

Шеф полиции округа Мэрион защищает рейд, написав в заявлении: «Система правосудия, поставленная под сомнение, будет восстановлена».

Стефани Госк, NBC News.

Дата выхода в эфир 15 августа 2023 года.

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