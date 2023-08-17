 

Мнение: Кадыров и Коран

17.08.2023, 19:39, Разное
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Согласен с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, что «весь мусульманский мир столкнулся с беспрецедентным вызовом. Продолжающиеся акции по сожжению Священного Корана в странах Европы и Запада предсказуемо доводят ситуацию до точки невозврата».

Но не совсем понял призыв Кадырова к лидерам исламских государств «…проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств. Иначе уже будет поздно….» О чем речь? Рамзан Ахматович намекает, что исламские государства должны объединиться и начать  наказывать поджигателей Корана? Подготовить и направить в Европу «меркадеров»? Или и вовсе обьявить войну странам, в которых жгут Кораны?

Не понял я и вот эти строги текста, размещенного в телеграмм-канале Рамзана Кадырова: «На сегодняшний день лишь Россия противостоит агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы, которая проявила свою истинную сущность на Украине. Здесь под руководством Президента России Владимира Путина мы открыто воюем против тех, кто посягает на наши священные и незыблемые ценности. Если сегодня мы не дадим достойный отпор прислужникам сатаны, то уже завтра они будут в наших мечетях. Они внушат нашим детям, что молиться – это не модно и превратят наши народы в безликую массу потребителей, для которых доллар станет их божеством» (отсюда).

Может, я что-то пропустил? На Украине тоже жгут Кораны?

Фотография Рамзана Кадырова отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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