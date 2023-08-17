 

Крепкий алкоголь с 1 января 2024 года можно будет приобрести только за цифровые рубли

17.08.2023, 19:33, Разное
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ «О порядке реализации алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». 

Согласно документу, с 1 января 2024 года в России алкогольные напитки крепостью более 20% будут продаваться только за цифровые рубли.

«Сегодня нечистоплотные продавцы могут из-под полы реализовывать водку или коньяк даже несовершеннолетним. Ещё есть проблема с контрафактной продукцией. Всё это будет решено благодаря цифровому рублю, который уничтожит нелегальный рынок», – сообщил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин.

Представитель ЦБ поддержал инициативу правительства, отметив, что никакого реестра потребителей крепкой алкогольной продукции создано не будет и третьи лица не смогут узнать, сколько водки за год приобрёл конкретный гражданин.

«Вся информация о цифровых активах и операциях россиян надёжно защищена, поэтому не нужно опасаться, что информация о ваших покупках будет кому-то передана. Россия – свободная страна, в которой граждане имеют право пить сколько хотят», – рассказал журналистам зампред ЦБ Павел Голубев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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