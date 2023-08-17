Мнение: Немного хаотичных новостей про русское айти

Русские пираты выпустили обрезанную Виндоуз, убрав из неё значительную часть стандартного мусора от Микрософт. Она меньше весит и быстрее работает — как, собственно, и должно быть, ибо Микрософт, пользуясь своим полумонопольным положением, портит свои программы отчасти намеренно, отчасти из-за бюрократического дуболомства, которое в корпорации такого размера неискоренимо (ссылка).

Скачивать дистрибутив я, разумеется, не рекомендую. Пираты и в прежние-то времена любили добавлять в свои выпуски вирусы с троянами, а уж сейчас-то, когда заражённые компьютеры можно десятком способов монетизировать, и когда у нас есть под боком целая страна, не гнушающаяся никакими способами навредить русским, прибегать к услугам пиратов опасно вдвойне.

При этом, кажется, на досках объявлений по-прежнему можно недорого купить «серые» Виндоуз и офис. С точки зрения Микрософт это тоже пиратство, но с точки зрения пользователя — чистая и с виду легальная система, без глючащих и слетающих активаторов.

Некоторые выскажутся в защиту Микрософт: дескать, да, не идеал, но всё остальное-то ещё хуже. Виндоуз ставят, так как он хорошо работает из коробки, тогда как всякие линуксы постоянно приходится донастраивать.

Оправдание лукавое. Хорошая совместимость Виндоуз с железом и программами — это не заслуга Билла Гейтса, это его преступление. Виндоуз, повторюсь, полумонополист, поэтому каждый производитель железа, каждый разработчик приложений тщательно тестирует свой продукт именно под Виндоуз, устраняя малейшие шероховатости напильником. Всем остальным операционным системам уделяют минимум внимания, если вообще уделяют.

— Господин старший разработчик! Новый баг, под Убунту наша программа нагружает систему в пять раз сильнее, вентиляторы шумят, не переставая!

— Поставьте куда-нибудь в конец очереди. Если совсем уж нечем будет заняться, то в следующем году посмотрим.

— Господин старший разработчик! Ещё баг! Наша программа в 1% случаев слегка подтормаживает под Виндоуз!

— Отложить все дела, пять ударов в рынду, немедленно бросить все силы команды на исправление проблемы!

Сейчас в России требуют от государства 300 млрд на доработку операционной системы «Аврора» для смартфонов (ссылка). В принципе, сумма нормальная — если считать по 15 млн рублей в год на программиста, это получается 4000 программистов на пять лет. Вполне достаточно, если всё нормально организовать.

Однако в нормальную организацию рабочего процесса я как раз не очень верю. Как вы знаете, я занимаюсь управленческим учётом, так что вынужденно работаю с государственными компьютерными системами для бизнеса из разных областей. Качество этих систем, скажу мягко, удовлетворительное, на троечку. Свою функцию они обычно выполняют, но делают это криво и неудобно, заставляя пользователя то жалобно материться от отчаяния, то выполнять бессмысленную работу вручную, то поступаться элементарными правилами безопасности из-за неумения разработчиков хотя бы немного включать мозг. Отдельная головная боль — всё, что связано с электронными подписями. С подписями у нас всё настолько криво, что я даже боюсь развивать тему, чтобы не прийти в бешенство с самого утра.

Для бизнеса всё это — решаемые проблемы. Нанимаешь профессионала, который знаком с трещинками и закидонами какой-нибудь конкретной ПЛБК ПЛДРК, оплачиваешь счета за инфраструктуру, делаешь ключи, подключаешь новый модуль автоматизации к бухгалтерии, и вот у тебя всё работает. Это как для сантехника нырнуть в канализационный люк: обычная работа, пусть и не самая приятная.

Пользователи, однако, так страдать не только не будут, но и не смогут. У пользователей нет ни нужной квалификации, чтобы разбираться в непродуманных интерфейсах, ни готовности отдать несколько сотен тысяч профессионалам, которые разберутся во всём за них. Пользователям нужно что-то удобное. В идеале — что-то типа мобильного приложения от Сбера. На крайний случай — что-то типа Госуслуг, которые уже далеко не так удобны, но тоже достаточно хороши. Можно ли сделать «Госуслуги на стероидах», просто выделив на разработку 300 млрд, очень большой вопрос. На мой взгляд, риск провала довольно велик. Насколько я помню, на Госуслуги потратили 15 млрд рублей, но при этом их разрабатывали очень много лет. Опять-таки, вы не можете просто выйти на балкон и начать разбрасывать с него деньги, рассчитывая, что к вам сбегутся программисты. Рядовых-то программистов найти непросто, а уж хорошие руководители больших проектов — и вовсе штучный товар. Если же учесть, что 300 млрд будут наверняка выдавать не профессиональным разработчикам, а вхожим в высокие кабинеты вельможам…

На мой взгляд, более правильный путь — брать что-то уже готовое и аккуратно, маленькими шагами, допиливать под себя. Возвращаясь обратно к настольным операционным системам — в России сейчас есть уже несколько отечественных проектов на базе обычных линуксов, и они вполне работоспособны. Сисадмины, понятно, ворчат в том духе, что заменить какую-нибудь дрянь от Микрософта на свободный продукт совершенно невозможно, но это лукавство: в 98% случаев они всё могут, просто не хотят.

Проведу аналогию. Представьте, что вам говорят: вот у вас в квартире на полу ламинат, мы выяснили, что он скользкий и токсичный, так что замените его везде на линолеум. Конечно, вы будете сопротивляться. Это же надо покупать линолеум, затаскивать его в квартиру, потом как-то двигать мебель из комнаты в комнату, отрывать и приколачивать плинтусы… целое приключение — а вам предлагают заниматься всем этим по вечерам, в свободное от основной работы время, причём бесплатно. А у вас в квартире при этом дети, собаки, полный дом гостей, завтра свадьба, через три дня похороны, а через неделю день рождения. Стоит ли удивляться оправдательным сказкам в духе «у нас никак нельзя заменять ламинат на линолеум, шкафы продавят, собака прогрызёт, центр гостиной пузырями пойдёт?».

Из хороших (или плохих) новостей — все эти хлопоты с импортозамещением поддерживают в России огромный дефицит айтишников. За прошлый год штаты айти-компаний в России выросли на 13%, и всего в отрасли работают 740 тысяч человек. Нужно больше, нужно примерно полтора миллиона (ссылка). Ещё 500-700 тысяч не хватает.

Отсюда мораль. Если вы думаете вкатываться в айти, окно пока что открыто. Да, легко не будет: в айти надо работать, причём не просто сидеть за офисным столом по 8 часов, а заниматься интеллектуальным трудом и показывать реальный результат, что для многих невыносимо. Однако для тех, кто готов учиться, готов работать и достаточно хорошо соображает, все возможности есть.

Как быстро окно закроется, и закроется ли оно на нашем веку вообще, вопрос дискуссионный. Свежая новость, боты научились решать капчу лучше людей (ссылка). Всё, капча не нужна. Для киберпреступников капча больше препятствием не является, только мешает честным людям посещать ваш сайт. А если посмотреть на феномен капчи с высоты птичьего полёта, мы обнаружим, что это ещё одно подтверждение известного тезиса: боты умнеют значительно быстрее, чем люди. Однажды искины научатся решать реальные программистские задачи, оставив большую часть программистов не у дел. Вопрос только в том, как быстро Ахиллес догонит черепаху — в 2024, в 2034 или в 2054 году.

Кстати, обратите внимание: капча бесполезна, но сайты её ещё не отключают. Бюрократическая инерция есть везде, не только в России. Привыкли работать с Виндоуз и цепляются за неё до упора, просто по привычке. Привыкли держать на сайте капчу включённой и держат, даже когда уже ясно, что она только вредит…

Вместо завершения поста, вот ещё одна характерная для периода прокси-войны новость — в Петербурге разработали промышленный микрокомпьютер из комплектующих, которые выпускаются в России или в дружественных странах (ссылка). Из вражеского в новом микрокомпьютере только процессор AM335x от американской Техас Инструментс, но это не проблема, так как достать такие процессоры в любых объёмах несложно.

По мере того как подобных разработок будет всё больше и больше, в России будет расти инженерная экосистема: открываться новые заводы по выпуску микросхем, радиодеталей и прочего необходимого.