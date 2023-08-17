Врач Тарадеева назвала симптомы реакции организма на солнце

Организм некоторых людей подвержен сильной реакции на солнечное излучение. Врач-терапевт Татьяна Тарадеева пояснила о подобных признаках и способах её предотвращения.

Одним из проявлений неблагоприятной реакции на солнце являются кожные проблемы, которые могут возникнуть в результате взаимодействия ультрафиолетовых лучей с определёнными веществами, такими как духи, косметика, лекарства. Врач объяснила, что часто это проявляется как фотодерматит, при котором кожа краснеет, чувствуется жжение, зуд и появляются высыпания.

Помимо этого реакция на солнце может быть обострена употреблением алкоголя, острой пищи и определённых овощей, причем симптомы могут быть не только кожными, но и общими. Эксперт подчеркивает, что также могут появиться отеки, тошнота, повышенный пульс, головокружение и слабость.

Важно знать, что некоторые группы людей наиболее подвержены этой реакции, особенно светлокожие и беременные женщины. Для защиты от нежелательной реакции на солнце врач советует использовать солнцезащитные средства, избегать употребление алкоголя и острой пищи перед длительным пребыванием на солнце.