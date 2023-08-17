Андрей Воробьев: запущенный МЦД-3 повысит доступность транспорта для миллиона жителей Московской области

«Каждое открытие МЦД – это большое событие, потому что и качество поездки, и стоимость совершенно другие: 180 и 65 рублей – огромная разница. МЦД предполагает современный подвижной состав, инфраструктуру, благоустройство, парковочное пространство – это перемены для огромного количества подмосковных городов. Сейчас в районе МЦД-3 проживает 1 млн. человек, а в ближайшей перспективе будет гораздо больше», – прокомментировал Воробьев.

Третье направление Московских диаметров также связано с проектом высокоскоростной железной дороги «Москва – Санкт-Петербург», и в этом контексте планируется реконструкция пяти станций на территории Подмосковья.

На маршруте «Зеленоград – Раменское» будут использоваться современные отечественные электропоезда “Иволга 3.0” и ЭП2Д. В часы пик интервал движения составит 5-6 минут, синхронизированный с графиком московского метро.

Стоимость проезда по этой линии Московских диаметров будет варьироваться в зависимости от тарифной зоны, оплачивать его можно будет с помощью карты «Тройка».

Станции МЦД-3 станут пересадочными пунктами для более чем 200 маршрутов. Уже более 115 автобусов специально обновили, чтобы пассажирам было более комфортно.