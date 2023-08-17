 

Планшет Honor Pad X9 оценен в 23 тысячи рублей

17.08.2023, 18:45, Разное
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В РФ начались продажи нового китайского планшета под названием Honor Pad X9.

Официальная премьера устройства прошла в июле. Приобрести аппарат на российском рынке станет возможным за 23 тысячи рублей в модификации со 128 гигабайтами встроенной памяти и 4 гигабайтами оперативной памяти. Однако уже с середины следующего месяца цена на планшет Honor Pad X9 будет достигать 25 тысяч рублей.

Модель оснащена увеличенным 11,5-дюймовым экраном с частотой обновления кадров 120 Гц и разрешением 2К. Высокую производительность планшета обеспечит чипсет Qualcomm Snapdragon 685. Новинка имеет усиленный аккумулятор на 7250 мАч с быстрой зарядкой на 10 Вт. Модель функционирует на платформе Android 13.


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