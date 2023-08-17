 

Мнение: «Мама ушла на фронт»

17.08.2023, 18:27, Разное
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Ольге Нестеровой из города Бутурлиновка Воронежской области 35 лет. В 2013 году девушка окончила Бутурлиновский медицинский техникум. Работает в районной больнице медицинской сестрой процедурного кабинета.

Ольга Нестерова подписала двухлетний контракт с Минобороны РФ и отправляется в зону СВО.

Перед поездкой с девушкой встретился глава администрации района Юрий Матузов и вручил ей подарки – все необходимое в зоне СВО.

Чиновник написал в своем телеграм-канале, почему Нестерова решила отправиться в зону СВО: «Она поделилась, что с детства в памяти остались рассказы о героизме и мужестве ее дедов, прошедших Великую Отечественную войну и вернувшихся с победой. Теперь и она хочет внести свою лепту в приближение мира и победы».

У Ольги двое детей – сын и дочь. Очевидно, что дети будут скучать по маме. А во дворе и в школе, видимо, будут рассказывать сверстникам, что мама ушла на фронт….

На снимках: Ольга Нестерова, глава района Юрий Матузов и главный врач Бутурлиновской районной больницы Евгений  Сычев.  Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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