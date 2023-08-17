Мнение: Курс рубля или мобилизация экономики, неинтересный курс доллара и обязательная страховка капремонта

1. Всё идёт в соответствии с моими прогнозами, по базовому сценарию. Центробанк поднял базовую ставку на 3,5%, курс доллара к рублю пошёл вниз, уже близко к назначенному коридору в 80-90. Как показывает опыт, держать рубль внутри этого коридора несложно, все нужные инструменты у ЦБ есть. Вот ЦБ своими инструментами и пользуется — стараясь при этом не делать резких движений и не расходовать лишних ресурсов. Цитирую Кримсональтера (ссылка):



…вынужденная [спец]операция НЕ МОЖЕТ быть бесплатной. Не может. Физически невозможно. Кстати, знаменитый список Джана Джакомо Тривульцио – вполне применим в этой ситуации. Варианты оплаты всех этих вынужденных действий — почти все являются налогами (по экономической сути, не по форме):

А. Повышение налогов на бизнес напрямую (уже сделано).

Б. Повышение налогов на население напрямую (по возможности будут избегать).

В. Повышение налогов на население и бизнес косвенно, через “прямую” (монетарно-рублёвую) инфляцию (частично есть, через бюджетную накачку и “пирамиду РЕПО”).

Г. Повышение налогов на население и бизнес косвенно, через валютную (“импортную”) инфляцию (это самое мягкое и самое заметное – наблюдается сейчас).

Можно ещё сократить бюджетные расходы – и сокращение уже запланировано на 2024-2025 годы.

Альтернативные варианты – типа “мобилизационной экономики”, при которой граждан будет волновать не “какой ах-ах курс доллара, релоканты над нами смеются в интернете, ах-ах, это унижение!”, а финансовые вопросы из серии “где достать хотя бы просроченную тушёнку?” (это мой вольный пересказ оценки Белоусова про “страдания миллионов людей” в сценарии “мобилизационной экономики”) – всем (кроме тех, кто будет распределять эту самую тушёнку) всем понравился бы намного меньше.

Ритуально добавлю, что на критику ЦБ со стороны блогеров обращать внимание не нужно. Это всё часть большой рекламной кампании на тему «давайте снизим ставку».

2. Наши журналисты не очень яркие, поэтому они уделяют курсу доллара чересчур много внимания — это удобная новость, которую можно подсвечивать фонариком с разных сторон, совершенно не напрягая мозг. Вырос на два рубля? Пишем статью. Упал на два рубля? Пишем статью. Смысла не больше, чем если бы писали про погоду в Исландии. «Температура в Рейкьявике снизилась на 2 градуса. Эксперт Пупкин из банка Консервный полагает, что антициклон из пролива Дэвиса может завтра понизить температуру ещё на 1 градус». Цитирую (ссылка):



У большинства россиян пропал интерес к росту курса доллара. По данным опроса аналитического центра Университета «Синергия» (есть в распоряжении «Ленты.ру»), более 70 процентов граждан не следят регулярно за подорожанием валют и узнают о всех изменениях из новостей или от знакомых.

Около 22 процентов респондентов следят за изменением курса не чаще раза в неделю и лишь 8 процентов делают это ежедневно. Среди тех, кто не интересуется валютой, 68 процентов редко покупают иностранную продукцию. Каждый десятый (11 процентов) из них покупает товары иностранных брендов раз в год или чаще, а каждый пятый (21 процент) перестал покупать импортную продукцию из принципа.

Большинство опрошенных (63 процента) заявили, что для обеспечения независимости от иностранных валют в России необходимо развить собственное производство и наладить несырьевой экспорт. Еще 17 процентов опрошенных заявили, что справиться с этим можно, увеличивая зарплаты на упреждение подорожанию импорту. 11 процентов россиян выступили против свободной конвертации национальной валюты, а более 7 процентов — за полный запрет обращения долларов на территории страны.

Опрос проводился 14 и 15 августа 2023 года путем анкетирования по электронной почте. Всего было опрошено более пяти тысяч россиян возрастом от 18 до 70 лет из всех регионов страны.

3. В Госдуме предложили в обязательном порядке страховать капитальный ремонт домов в России (ссылка):

Новый законопроект обяжет подрядчиков страховать работы по капремонту и устранять недостатки в течение 30 дней после предъявления претензий. Однако на деле устранение нарушений занимает от полугода до нескольких лет, а собственники жилья зачастую вынуждены решать проблемы в суде, напомнили эксперты.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-контроль» Сергей Сохранов заявил, что и без нового законопроекта подрядчики обязаны устранить по гарантии все недоделки и нарушения. Однако новая инициатива поможет собственникам решить имеющиеся проблемы в случае, если подрядная организация ликвидировалась или находится в стадии банкротства. Обратиться в страховую и вести с ней диалог проще, чем доказывать вину подрядчика в судебном порядке.

Ранее с инициативой об обязательном страховании капитального ремонта домов на пять лет выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Согласно положениям документа, компания, выполнившая некачественную работу, будет обязана устранить все недостатки в течение 30 дней с момента предъявления требования.

Депутат объяснил необходимость закрепления подобной меры на законодательном уровне высокой долей некачественных ремонтных работ на внутреннем рынке. Судебные же оспаривания нередко приводят к тому, что «люди годами живут с протекающими крышами».

Лично меня взносы на капремонт раздражают. Любой ИПшник способен выставлять понятные и прозрачные счета на свои услуги, из которых сразу ясно, за что конкретно я плачу. А капремонт сейчас объединили с электричеством в очередную структуру с богомерзкой аббревиатурой ЕИРЦ, которая выставляет счета с потолка. «Заплатите за июль 6214 рублей». За что? Почему? Что здесь капремонт, что электричество? Это за сколько месяцев? Как учтены показания счётчиков? Нет ответа. Вы, уважаемый абонент, просто деньги нам отдайте — вот сколько мы скажем — а мы уж сами как-нибудь разберёмся, сколько вы нам останетесь должны.

Я смотрю на общие суммы и, кажется, считают правильно. Но вот эта бухгалтерская беспомощность государства — неспособность выставить внятный счёт, из которого было бы ясно, за что конкретно с меня хотят денег — раздражает невероятно. При этом если я, обладая соответствующими навыками, ещё могу потратить час на бумажное расследование, чтобы проверить корректность начислений, то у большей части граждан такой опции нет. Им остаётся только закрыть глаза и доверчиво протянуть бумажник сборщикам, чтобы те вынули оттуда столько денег, сколько считают нужным.