 

Рупор кремлевской пропаганды: Медаль Симонова

17.08.2023, 18:18, Разное
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Наградили приказом министра обороны медалью Симонова.

Источник: Colonel Cassad


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