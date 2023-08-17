 

Удмуртия готовится к созданию специальной экономической зоны “Ижевск”

17.08.2023, 17:50, Разное
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Власти Удмуртии планируют подать заявку в Министерство экономического развития РФ на создание особой экономической зоны “Ижевск” к 2024 году. Этот шаг уже получил поддержку главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова во время встречи с главой региона Александром Бречаловым, пишет пресс-служба республиканского правительства.

Новая “Ижевская” экономическая зона станет уже 11-й в Приволжском федеральном округе. Главное в этой инициативе, подчеркнул Максим Решетников, заключается в её механизме, способствующем привлечению инвестиций в Удмуртию, стимулировании налоговых поступлений, а также содействии открытию новых производств и рабочих мест.

Среди потенциальных резидентов особой экономической зоны “Ижевск” планируют привлечь компании из авиационной и автомобильной индустрий, судостроителей и производителей медицинских имплантатов. В настоящий момент власти региона находятся в процессе переговоров с якорным резидентом ОЭЗ “Ижевск”.

На данный момент соглашение уже подписано с первым резидентом специальной экономической зоны – компанией “Логсервис 21”. Планируется, что предприятие возведет там свой логистический центр, а инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей.


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