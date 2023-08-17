 

Цены кусаются: Ирина Дубцова распродает свои вещи

17.08.2023, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последнее время некоторые знаменитости предпочитают избавляться от своего гардероба, продавая его на специальных площадках. Так, например, недавно поступила любительница тяжелого люкса Яна Рудковская.
В известном интернет-магазине супруга Евгения Плющенко выставила на продажу олимпийку за два миллиона рублей. Примеру блондинки последовала Ирина Дубцова.

Как сообщает телеграм-канал “Звездач”, артистка предлагает приобрести 11 брендовых вещей, общая стоимость которых составляет 371 тысяча рублей. Так, есть вариант купить сумку за 83 тысячи рублей и ботильоны за 63 тысячи. Да, цены кусаются. Такие вещи вряд ли смогут позволить себе многие поклонники звезды.

Если вы истинный фанат Дубцовой и все-таки желаете приобрести вещь из гардероба певицы, специально для вас есть лоты куда подешевле. Певица продает туфли за девять тысяч рублей, а сапоги – за 14 тысяч.

Но остается открытым вопрос, почему артистка решила избавиться от части своих вещей. Знаменитость их не носит, или что-то вынудило ее продать дорогие вещи?

Ранее на Ирину Дубцову набросилась скандальная певица Наргиз, депортированная из России в прошлом году. Находящаяся в Узбекистане вокалистка резко отреагировала на анонс концерта исполнительницы хита “О нем”. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Памятник Сталину в Великих Луках провалился под землю на следующий день после открытия

17.08 / Импортозамещенная ИКЕА

17.08 / Мнение: Россия лидирует по сельскому образованию, квота для детей участников СВО и олимпиада по экономике

17.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Отражение второго штурма Севастополя

17.08 / Ступенчатая стрижка Shattered layers станет главным хитом осени-2023: особенности трендовых многослойных причесок

17.08 / Скандалы: Военный политолог Кошкин призвал разобраться с задержками посмертных наград бойцам ЧВК «Вагнер»  

17.08 / В июле японский экспорт снизился впервые с 2021 года

17.08 / Об Эаренделе появились новые запредельные данные

17.08 / Redmi K60 Ultra представлен официально

17.08 / Депутат Госдумы отказался от статуса почётного жителя французского города, увидев на его гербе петуха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика