Памятник Сталину в Великих Луках провалился под землю на следующий день после открытия

В ночь на 16 августа на территории завода «Микрон» в городе Великие Луки произошёл инцидент с открытым накануне памятников Иосифу Сталину – восьмиметровая скульптура целиком ушла под землю.

По предварительным данным, причиной происшествия стали пустоты, образовавшиеся из-за вымывания грунта подземной рекой Романовской.

– В настоящий момент обследована вся территория завода, риска новых обрушений нет. Просто скульптуру поставили в самом неудачном месте, вот она и провалилась. Это жизнь, всякое бывает, – рассказал журналистам глава «Микрона» Всеволод Пухов.

Местная ячейка КПРФ уже объявила сбор средств на установку нового монумента Сталину. Активисты оценивают стоимость изготовления памятника в 10 миллионов рублей.

– Мы просим всех советских патриотов пожертвовать кто сколько может на нового генералиссимуса Сталина. В этот раз он будет установлен в проверенном месте, где ему ничего не будет грозить, – написал на своей странице в Одноклассниках глава Великолукского обкома КПРФ Матвей Стрельцов.

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