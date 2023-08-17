Мнение: Россия лидирует по сельскому образованию, квота для детей участников СВО и олимпиада по экономике

1. Неожиданное открытие сделал блогер genby. Оказывается, Россия является одним из мировых лидеров не только по качеству школьного образования в целом, но и по качеству образования в сельских школах (ссылка):



В мировых рейтингах образования всяких TIMSS, PIAAC, PISA страны которых есть много сельских жителей занимают плохие места, а страны где сельских жителей мало, очень хорошее. Конечно самый большой бонус имеют города-государства, где сельские жители отсутствуют. Именно поэтому во всех рейтингах первые места занимают Сингапур, Гонг-Конг и Макао.

Не потому что там лучшее образование, а потому что там нет сельских жителей. К примеру, Москва, если её брать отдельно от России в последнем рейтинге PISA-2018, в среднем заняла 5 место в мире. В Москве почти нет сельских школ, кроме Новой Москвы, в отличие от Сингапура.

В результате в рейтингах PISA с городскими китайцами из крупнейших городов Китая Шанхая, Макао, Сингапура, Гонконга соревнуются школьники из какой-нибудь СОШ №5 села Камышовка Смидовичского района, Еврейской АО. И, конечно, проигрывают.

О сельском образовании Китая мы не ничего не знали. Но Запад начал компанию против Китая и начал выделять гранты китайским ученым на раскрытие тёмных сторон китайского быта. И в одном из таких исследований я натолкнулся на рейтинг PIRLS (начальное образование) по рейтингу сельского образования в мире. Конечно Китай тут оказался на последнем месте. А вот Россия имеет первое место в мире в рейтинге PIRLS и в сельском образовании занимает третье место, немного уступая Гонг-Конгу и Северной Ирландии.



Похоже, вопреки жалобам коммунистов, ссылающимся на резкое сокращение числа сельских школ в стране, укрупнение образовательных учреждений (начавшееся, в действительности, ещё в советские времена) пошло нашей системе образования только на пользу.

2. Блогер Павел Шипилин пишет (ссылка):



По отдельной квоте для военнослужащих и детей участников боевых действий на Украине в вузы Санкт-Петербурга принято более 800 человек. По каждому направлению для них было выделено 10 процентов от общего числа бюджетных мест, рассказал Коммерсант.

Можете представить, какой станет Россия через 10–15 лет? Я могу.

Разговоры о либералах, засевших во властных кабинетах, уйдут в прошлое. Эти кабинеты займут те, кто сейчас бьется за будущее нашей страны на поле боя. Они станут депутатами федерального и регионального уровней, займут кресла в министерствах и ведомствах, в районных, областных и республиканских администрациях. Десять процентов от общего числа бюджетных мест вполне достаточно для формирования новой элиты.

Эта элита будет весьма патриотична, придерживаться общерелигиозных ценностей, именно она определит судьбу России.

То, что я написал. очевидно.

Но есть один важный нюанс.

В этой новой стране станет очень дискомфортно тем, кого сегодня называют релокантами.

Лично я полагаю, что у нас очень толерантное общество. Для релокантов будет закрыть путь в политику и в госструктуры, это понятно. Однако в частном бизнесе про 2022 спрашивать никто даже не будет.

Но это, разумеется, речь про тех, кто просто уехал. Тем, кто при этом помогал США, распространяя про Россию всякое нехорошее в Фейсбуке, будут закрыты многие карьерные опции и у частников.

3. В капиталистической России школьники выигрывают международные олимпиады не только по математике, физике и программированию, но и по экономике (ссылка):

Наши ребята даже в экономике побеждают. Одно золото, три серебра и бронзу завоевала российская сборная, которая принимала участие в Международной олимпиаде по экономике. Интеллектуальный турнир проводился среди школьников в возрасте 16-18 лет с непременным знанием английского языка.

За медали боролись старшеклассники из 47 стран мира. Олимпиаду проводили в три этапа. На первом школьникам предложили примерить на себя роль инвесторов, выбрав оптимальную стратегию вложения на финансовом стимуляторе.

После их испытали заданием о влиянии госдолга на развитие страны и предложили подумать над вопросом влияния новых технологий на рынок труда. А в заключении школьники разбирались в нюансах частного и государственного финансирования социально значимых проектов.

Дополнительным заданием на данном этапе была разработка стратегию создания общественного пространства и новых кампусов для вуза.

Все задания участники российской сборной выполняли дистанционно на экономфаке МГУ в Москве.