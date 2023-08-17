Ступенчатая стрижка Shattered layers станет главным хитом осени-2023: особенности трендовых многослойных причесок

Лето подходит к концу, и, чтобы встретить осень обновленной, есть смысл поэкспериментировать с прической. А именно выбрать ту, характеристикой которой станет красота, оригинальность, стильность и актуальность в плане моды. Если вы предпочитаете многослойные прически, наверняка вас впечатлит трендовая стрижка осени 2023 под названием Shattered layers (“разрушенные, или разбитые, слои”).

Концепция

В переводе с английского название прически звучит как «расколотая, разрушенная», в немецком варианте звучит как «разбитая». Это прекрасная характеристика относительно слоев. При раздробленных слоях волосы стригутся такими нежными слоями, что на первый взгляд трудно разглядеть, где они начинаются и заканчиваются.

В отличие от радикальных многослойных стрижек, таких как прическа маллет, раздробленные слои намного мягче и естественным образом сливаются с остальными волосами. Форма создается благодаря особой специальной технике стрижки, которую способен осуществить только хороший мастер.

Преимущества

Их очень много, поскольку стрижка Shattered layers выглядит максимально привлекательно и является одной из самых стильных причесок на средние и длинные волосы (можно сделать ее и на умеренно коротких волосах). Преимуществом является и то, что она идеально подходит для любых типов волос. И самым большим плюсом является возможность ее использовать на очень тонких волосах, поскольку она добавляет объема. В то же время, выбрав ее для чрезмерно густых волос, вы также не прогадаете, ведь она их сможет упорядочить, и вы получите очень привлекательную форму (волосы выглядят более легкими и хорошо структурированными). Ухаживать за прической легко, и это также еще один из плюсов.

Кому подойдет

Здесь также нет особых ограничений, поскольку прическа легко стилизуется, техника может быть использована практически для любой стрижки. Как уже было упомянуто, она подойдет обладательницам как густых, так и тонких волос, замечательно смотрится на легких волнах и даже на кудрях, не менее привлекательно выглядит на ровных прядях.

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Можно выбрать короткую или длинную челку или обойтись без нее, просто разделив волосы посередине или сбоку вертикальным пробором. Подытожив, можно сказать, что у каждой представительницы прекрасного пола будет возможность выбрать свою уникальную прическу в концепции Shattered layers.

Как стилизовать разбитые слои

Многие люди сетуют на то, что устали часами пытаться уложить волосы. Неудивительно, что в последние годы все большую популярность приобретают повседневные стрижки с простой укладкой. Подумайте о многослойном бобе, это будет замечательный выбор, поскольку боб в сочетании с новой тенденцией в технике будет смотреться просто восхитительно.

К тому же это будет два тренда в одном, в чем есть свой плюс. Поскольку очень полезно для здоровья волос просушивать их естественным образом, прическа с “разбитыми” слоями станет самой подходящей. Имеется в виду то, что вы легко можете не использовать фен, а оставить волосы высыхать естественным способом. А затем, чтобы придать волосам еще большую фиксацию и блеск, можно зафиксировать прическу текстурирующим спреем.

Вы также можете уложить рваные слои пляжной волной, можно использовать другие варианты. К примеру, вы можете уложить волосы, используя прикорневой начес, чтобы придать больше объема. Не исключено, что вы захотите выбрать в качестве стрижки такую, как бабочка или тот же маллет. Эти прически легко укладываются, а также выглядят привлекательными даже без укладки.

Вместо заключения

Ступенчатая стрижка Shattered layers может украсить любую девушку. Используйте эту технику для придания волосам красоты, легкости, привлекательности и эффектности. Выбор формы за вами, и наверняка он будет правильным.